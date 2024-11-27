غضب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي.. كواليس صادمة

كشفت صحيفة الRelevo الإسبانية عن كواليس تخص غضب من إدارة والجهاز الفني لفريق ريال مدريد، من كيليان مبابي نجم وقائد منتخب فرنسا المنتقل لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

انتقل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي، ورفضه للتجديد مرة أخرى.

ساهم كيليان مبابي في 11 هدف مع ريال مدريد، مقسمة بين 4 مباريات فى دوري أبطال أوروبا، سجل هدف وصنع آخر، و12 مباراة فى الدوري الإسباني سجل 7 أهداف وصنع آخر.

غضب من كيليان مبابي.. ليس بشخصية كريستيانو رونالدو

قالت صــحــيــفــة الـ Relevo ان ريال مدريد لم يرى حتى الآن شخصية البطل وشخصية الرجل الفائز مبابي، هو لا يغضب عندما يخسر، ولا يمانع عندما يتألق الآخرون أكثر منه

النادي يريد أن يرى شخصية كريستيانو رونالدو في مبابي الذي كان يريد دائمًا أن يكون هو البطل ولا يحب الخسارة أبدًا، مباراة اليوم ستكون مهمة في مسيرة مبابي، لأنها الفرصة المثالية بالنسبة له للتألق وتأكيد مكانته أخيرًا في بطولة لا مثيل لها مثل دوري أبطال أوروبا.

يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اليوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.