تعليق بيلينجهام على أنباء اقتراب نجم ليفربول من ريال مدريد

الفجر الرياضي
جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

تحدث الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني عن أخبار انضمام ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف الملكي.

بيلينجهام يعلق على ارتباط أرنولد بالانتقال لريال مدريد

وكان ألكسندر أرنولد قد ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن عقب إصابة داني كارفاخال الطويلة.

ومن المقرر أن تتحدث إدارة ريال مدريد مع مسئولي ليفربول قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الناديين في بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل الحديث عن إمكانية التعاقد مع أرنولد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

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وسينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وعن رغبته في اللعب مع أرنولد، قال جود بيلينجهام في تصريحات صحفية: "لقد فعلت هذا بالفعل في منتخب إنجلترا. إنه لاعب في ليفربول وأنا هنا وأعتقد أنه من غير اللائق الحديث عن ذلك".

واختتم بيلينجهام تصريحاته قائلا: "إنه صديق جيد. سنرى ما سيحدث".

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