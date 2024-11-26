تشكيل مباراة إنتر ميلان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا



أعلن كلا من إنتر ميلان الإيطالي ولايبزيج الألماني عن تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب جوزيبي مياتزا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



يسعى إنتر ميلان للفوز بالمباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث يرغب في حجز أحد المراكز الأولى في جدول الترتيب للمنافسة على الصدارة ليضمن مقعده في الأدوار النهائية من البطولة.



يحتل إنتر ميلان المركز الخامس برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، فاز في 3 مباريات وحقق التعادل في مباراة واحدة.



بينما يعتبر الفوز هو الخيار الوحيد للايبزيج في هذه المباراة بعدما تذيل جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته في 4 مباريات متتالية.



من المقرر أن يخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – دي فريج – بنجامين بافارد – فيدريكو ديماركو.

خط الوسط: زيلينسكي – هاكان تشان أوجلو – نيكولاس باريلا – دينزيل دومفيرس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتنيز – تاريمي.

بينما سيخوض لايبزيج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: لوتشارل جيرترويدا، ويلي أوربان، لوكيبا، بينجامين هينريش.

خط الوسط: كريستوف بومجارتنر، أمادو هايدارا، كيفن كامبل.

خط الهجوم: أنطونيو نوسا، اندريس، لويس أوبيندا.