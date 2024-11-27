لامين يامال الفتى الذهبي لعام 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حصد اللاعب الإسباني لامين يامال نجم برشلونة جائزة الفتى الذهبي لعام 2024، متفوقًا على أبرز لاعبي أوروبا الشباب مثل أردا جولر وإندريك فيليبي.

وتُوج لامين بجائزة الفتى الذهبي، التي تمنحها مجلة «توتو سبورت» الإيطالية، وتعتبر واحدة من أرقى الجوائز التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عامًا في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وحصد يامال بهذه الجائزة بعد أسابيع قليلة من فوزه بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024.
وكان لامين يامال في صراع الجائزة مع ثنائي ريال مدريد: التركي أردا جولر، والبرازيلي إندريك فيليبي.

ويأتي اختيار الفائز بالجائزة من خلال تصويت مشترك يشارك فيه مجموعة من الصحف الرياضية الشهيرة على مستوى العالم.

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