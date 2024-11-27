رسميا.. إنتر ميامي يجدد عقد سواريز

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا، اليوم الأربعاء،عن تمديد عقد الأورجوياني لويس سواريز، حتى نهاية موسم 2025.



وقد جاء سواريز، لصفوف إنتر ميامي، في ديسمبر 2023، وتصدر قائمة هدافي الفريق، برصيد 25 هدفًا في جميع المسابقات، كما حقق مع النادي أول لقب لدرع المشجعين في تاريخه.

وأعلن إنتر ميامي تمديد عقد سواريز، بعد يوم من الإعلان عن تولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو- قيادة الفريق خلفًا لتاتا مارتينو.

وعبّر سواريز، لموقع إنتر ميامي الرسمي عقب التجديد عن شعوره: "أنا في غاية السعادة ومتحمس لمواصلة العمل لمدة عام آخر".

وأردف: "أنا هنا استمتع بالتواجد مع هذه القاعدة الجماهيرية، والتي بالنسبة لنا مثل العائلة".

وأنهي: "نحن هنا نشعر بارتباط شديد بهم، ونرغب أن نتمكن في العام المقبل من جلب المزيد من الفرح لهم".