ناصر ماهر وأحمد حمدي يؤزران لاعبي الزمالك من ستاد القاهرة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

حرص ناصر ماهر وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


جاء حضور الثنائي لمساندة الفريق في مباراة بلاك بولز، في ظل غيابهما عن المباراة بسبب الإصابة.


ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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