علي ماهر: فوز المصري على إنيمبا دفعة قوية لمشوارنا الأفريقي والجماهير كانت رائعة



أعرب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام فريق إنيمبا النيجيري، مشيرا إلى أهمية النقاط الثلاث في تعزيز موقف الفريق بالبطولة الأفريقية.

وأكد ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الانتصار في بداية مشوار الفريق يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة.

وأشاد علي ماهر بجماهير النادي المصري، واصفا دعمهم خلال المباراة بأنه "لوحة فنية رائعة"، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم الفريق فنيا ومعنويا كما أكد أن الفريق يعتمد سياسة مدروسة في تدوير اللاعبين بهدف تجهيز الجميع لخوض المنافسات المحلية والقارية على أعلى مستوى.

و أثنى المدير الفني على الدعم الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والذي وصفه بأنه لا يدخر جهدًا في توفير جميع سبل النجاح للفريق كما أعرب عن امتنانه لتواجد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، في المدرجات لدعم الفريق، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم المعنوي في تحقيق النجاح.

واختتم علي ماهر حديثه بالإشادة بملعب السويس الجديد، مؤكدا أن جودة أرضية الملعب ساعدت اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن كما أشاد بالإيجابية الكبيرة التي أظهرها الفريق على المرمى والمستوى المتميز الذي قدمه خط الدفاع خلال المباراة، مما ساهم في تحقيق الفوز المستحق.