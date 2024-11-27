سله سيدات الزمالك تتوج ببطولة الدرجة الأولى لمنطقة الجيزة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "سيدات" ببطولة الدرجة الأولى لمنطقة الجيزة، وذلك بعد الفوز على ريمو بنتيجة 61 - 25، في المباراة  التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة تحيا مصر بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مؤجلات الجولة السابعة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
14 - 8
41 - 18
52 - 20
61 - 25

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "سيدات" في الفوز "ذهابًا وإيابًا" على فريق؛ البطل الأوليمبي، وريمو، وبريميرو، ومركز شباب الجزيرة، ليحصد لقب البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لـ "سلة الزمالك سيدات" من،" محمد عبدالباقي مديرًا فنيًا، وشعبان عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمود عبد التواب مخططًا للأحمال، وإيلاف محمد طبيبًا، ومها الأنور مديرًا إداريًا".

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