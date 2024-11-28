أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية مدينة نصر، المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

تشكيل الزمالك أمام النصر في المباراة الودية

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد حمد – عمر فرج – مهاب ياسر.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز