فحص طبي لتقييم حالة نجم الزمالك بعد إصابة بلاك بولز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سيخضع حمزة المثلوثي، مدافع فريق الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتقييم الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بلاك بولز أمس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فحص طبي لتقييم حالة المثلوثي

ويترقب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نتائج الفحص لتحديد مدة غياب المثلوثي، في ظل مخاوف من تأثير الإصابة على تواجده في المباريات المقبلة.

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وكان الزمالك قد افتتح مشواره في دور المجموعات بفوز ثمين على بلاك بولز الموزمبيقي بثنائية نظيفة، حيث سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" الهدف الأول في الدقيقة 45.

 وأضاف دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 50، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

 

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