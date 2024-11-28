عاجل.. الأهلي في القائمة النهائية لجائزتي الأفضل في العالم والشرق الأوسط

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن إدراج النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في العالم، بالإضافة إلى جائزة أفضل نادٍ في الوطن العربي والشرق الأوسط لعام 2024.

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الأهلي يقترب من الفوز بجائزتين من "جلوب سوكر" قبل إغلاق باب التصويت

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الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر 2024

وتمكن الأهلي من الوصول إلى القائمة المختصرة لجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط والعالم، حيث ينافس أندية كبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، بوتافوجو، سبورتنج لشبونة، أتالانتا، أتلتيك مينيرو، بايرن ليفركوزن، وأولمبياكوس في فئة أفضل نادٍ في العالم.

الأهلي في القائمة النهائية
الأهلي في القائمة النهائية

كما يتنافس على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى جانب العين الإماراتي والهلال والنصر السعوديين.

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 27 ديسمبر المقبل في الإمارات، بحضور عدد من أبرز نجوم الرياضة على المستوى العالمي والعربي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط العام الماضي، ويطمح هذا العام للفوز بجائزتين جديدتين.

 

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