موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، لخوض مباراته القادمة في الدوري المصري ضد نظيره البنك الاهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي 

ويلتقي الأهلي ضد البنك الأهلي يوم الأحد القادم الموافق 1 من الشهر القادم، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة علي أرضية ملعب الشرطة.

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ويتصدر الفريق الأحمر جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

وتُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

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