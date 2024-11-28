موعد مباراة روما وتوتنهام في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الخميس 28-11-2024 على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

يحتل الذئاب المركز العشرين في جدول ترتيب اليورباليج برصيد 5 نقا، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة، فيما يحتل الديوك المركز السابع برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء.

موعد مباراة روما ضد توتنهام في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة روما ضد توتنهام اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد توتنهام في الدوري الأوروبي

تُنقل مباراة روما ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.