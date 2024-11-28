الزمالك يهزم فريق مدينة نصر بهدف دون رد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد عاطف ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وسيف جعفر ومحمد حمدي ومحمد حمد وعمر فرج ومهاب ياسر.

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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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تشكيل الزمالك أمام النصر في المباراة الودية

سيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد لاعبو الفريق مرمى فريق مدينة نصر لكن دون تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمود الشناوي وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وحسن أبو المعاطي ومحمد عاطف ويوسف وائل فرنسي وسيف جعفر ومهاب ياسر وحازم أسامة وحسام أشرف وعمر فرج.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية، حتى نجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

تشكيل الزمالك أمام النصر في المباراة الودية

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