أنشيلوتي يعلق على خسارة ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد خسارة فريقه أمام ليفربول أمس في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة

أنشيلوتي يعلق على خسارة ريال مدريد أمام ليفربول

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:" أعلم أن ليفربول استحق الفوز، ظهرنا بشكل صامد في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء في التمريرات الأخيرة. تراجع مستوانا قليلًا لكننا نافسنا وقاتلنا بقوة حتى ركلة الجزاء".

وأردف "لست نادمًا على شيء، علينا الاستمرار على هذا المنوال وتحسين بعض الأشياء ولا شيء أكثر. كانت فكرتي كانت الدفاع جيدا والخروج من الخلف بالكرة. أعتقد أن الخطة كانت جيدة".

وأضاف "مباراة ليفربول لم تكن حاسمة بالنسبة لنا لأن الانتصار فيها ما كان ليضمن لنا مركزا بين الثمانية الأوائل. سنكون في أول 24 مركزا ونحقق أعلى مركز ممكن. سنتأهل ضمن أفضل 24 فريقا وننافس مثل العام الماضي".

وعن مستوى مبابي علق:" في كثير من الأحيان يعيش المهاجمون لحظات يصعب عليهم فيها التسجيل يشعرون بخيبة أمل بعض الشيء. قد يفتقر مبابي إلى شيء من الثقة".

وإنه ي "اعلم إنه يمر اللاعب بلحظة سيئة وفي هذا التوقيت لا تسير فيها الأمور على ما يرام، فما عليه أحيانا إلا اللعب ببساطة وعدم تعقيد الأمور. كيليان سجل كثيرا من ركلات جزاء. إهدار ركلات الجزاء أمر يحدث أحيانًا".