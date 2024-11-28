لاعب الزمالك السابق: الأداء غير مطمئن.. والمشكلة ليست في الصفقات

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تحدث أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الزمالك في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أمير عزمي مجاهد: مستوى الزمالك غير جيد

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مستوى الزمالك لم يكن جيدا، والزمالك سيكون قادرا على تخطي المجموعات، لكن المشكلة فيما بعد ذلك.

وأضاف أمير عزمي: هناك فرق كبيرة في الكونفدرالية والمنافسة ستكون شرسة، والأداء هو ما يأتي بالطمأنينة للجمهور.

وتابع نجم الزمالك السابق: أداء الزمالك ليس على المستوى المأمول في مباراة أمس ومباراة المصري، وهذا ليس الزمالك، والكل انتظر أداء مميزا بعد مباراتي الأهلي في السوبر الإفريقي والمصري

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وأكمل مجاهد: المشكلة ليست في الصفقات، وليست في اللاعبين والمدير الفني، لكن ليس هناك سيستم ونظام، ومن أجل النجاح لا بد أن يكون هناك تخطيط جيد

واختتم أمير عزمي مجاهد: لا بد من وجود فكر ولجنة كرة قوية ولجنة تعاقدات قوية، بجانب تهيئة المناخ للمدير الفني للعمل بشكل جيد.

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