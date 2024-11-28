عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتمديد عقده لمدة موسمين.

الأهلي يمدد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع ربيعة خلال الساعات القليلة الماضية تم خلالها الاتفاق على تمديد عقده مع النادي حتى صيف 2027.

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ويقدم ربيعة مستويات مميزة مع الأهلي طوال الفترة الماضية حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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