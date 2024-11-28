عاجل.. الأهلي يستهدف تدعيم هجومه بثلاث صفقات أجنبية في انتقالات يناير 2025

يواصل النادي الأهلي العمل على تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2025، استجابةً لرغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر في تقوية الخيارات الهجومية للفريق. يأتي هذا التوجه مع التحديات الكبيرة التي تنتظر الأهلي في عام 2025، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.

3 لاعبين أجانب على رادار الأهلي

في الأيام الماضية، برزت أسماء ثلاثة لاعبين أجانب كمرشحين لتعزيز خط هجوم الأهلي. ومع ذلك، ستتضح الخطوة النهائية بشأن الدخول في مفاوضات رسمية معهم بعد اجتماع بين لجنة التخطيط بالنادي، والمدير الفني مارسيل كولر، والمدير الرياضي محمد رمضان، لتحديد احتياجات الفريق النهائية قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

1. إيفرتون دا سيلفا - المهاجم البرازيلي

يتصدر قائمة المرشحين إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك أوسترافا التشيكي، والبالغ من العمر 27 عامًا. يتميز اللاعب بأسلوبه الهجومي وقوة أدائه، ما جعل البعض يلقبه بـ "البرازيلي الأسمر". تشبه صفاته الهجومية إلى حد ما لاعب الأهلي السابق برونو سافيو، الذي غادر الفريق مؤخرًا.

2. سوري ديارا - المهاجم المالي

اللاعب الثاني هو المالي سوري ديارا، مهاجم فريق هاوجسوند النرويجي. وفقًا لتصريحات المتحدث الإعلامي للاعب، مامادو ديكوريه، هناك تواصل مبدئي مع اللاعب لبحث إمكانية انضمامه إلى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية.

3. محمد علي بن رمضان - صانع الألعاب التونسي

أما ثالث الأسماء، فهو الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فيرينتسفاروشي المجري. يُعد اللاعب خيارًا مثاليًا لتدعيم مركز الوسط الهجومي في الأهلي، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه في أوروبا. وأكدت تقارير صحفية اهتمام الأهلي بضم اللاعب لتعزيز صفوفه.

من المتوقع أن يتم حسم ملف الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث ستعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا مع المدير الفني مارسيل كولر والمدير الرياضي محمد رمضان، لتقييم احتياجات الفريق بدقة والمضي قدمًا في المفاوضات مع اللاعبين المستهدفين.