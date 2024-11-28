محمد عبدالمنعم يُزين قائمة نيس استعدادا لمواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، مدرب نادي نيس الفرنسي، قائمة الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام رينجرز الأسكتلندي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

مدرب نيس يُعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب أليانز ريفيرا معقل النادي الفرنسي، مواجهة نيس ورينجرز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، تحت صافرة الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس.

ومن المقرر أن تقام المواجهة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وشهدت قائمة نيس، عودة المدافع المصري محمد عبدالمنعم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وجاءت قائمة نيس كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا، ماكسيم دوبي وتيدي بولهيندي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، علي العابدي، دانتي، جوناثان كلوس، ميلفن بارد، مويس بومبيتو، أنتوين ميندي وتوم لوشيت.

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خط الوسط: إيسياجا كامارا، بابلو روزاريو، يوسف ندايشيميي وتانجي ندومبيلي.

الهجوم: بدر الدين بوعناني، محمد علي شو، سفيان ديوب، إيفان جويساند، فيكتور أوراكبو ويوسوفا موكوكو.

ويحتل نيس المركز الواحد والثلاثين في ترتيب جدول الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يأتي رينجرز في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس ورينجرز في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مواجهة نيس ورينجرز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025، وتحديدا على قناة bein sports HD 5.

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