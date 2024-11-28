مانشستر يونايتد وليفربول يتصارعان لضم صخرة دفاع المجر

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يدرس مانشستر يونايتد الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات القادمة، لتعزيز خط الدفاع، والعودة مجددا للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مدافع بورنموث

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني فلوريان بليتيبنرج، فإن البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أبلغ إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع مدافع، بسبب المستوى المتذبذب الذي قدمه دفاع اليونايتد في الآونة الأخيرة.

وأضاف فلوريان، أن البرتغالي أموريم أشاد بمستوى المجري ميلوس كيركيز مدافع بورنموث، وطالب بمراقبته في اللقاءات المقبلة تهميدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وانضم المدافع المجري البالغ من العمر 21 عاما، إلى صفوف بورنموث، صيف 2023، قادما من ألكمار الهولندي بمقابل 15.5 مليون يورو.

وشارك المجري ميلوس كيركيز مع فريقه الإنجليزي، منذ قدومه في صيف 2023، في 45 مباراة، بكافة المسابقات، صنع خلالهما 3 تمريرات حاسمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود اهتمام من جانب ليفربول الإنجليزي، لضم المجري ميلوس كيركيز، لتعويض الرحيل المحتمل لمدافعه الهولندي فيرجل فان دايك.

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