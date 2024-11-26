سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، المواجهة المثيرة بين سبارتا براغ التشيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024.

ألفاريز وسورلوث يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب إيباد أرينا معقل النادي التشيكي، مباراة سبارتا براغ وأتلتيكو مدريد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

ويغيب عن صفوف الروخي بلانكوس في مواجهة اليوم، الثنائي روبين لي نورماند وتوماس ليمار بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وقد أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة سبارتا براغ.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد في مواجهة اليوم، كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: يان أوبلاك.

▪︎خط الدفاع: خافي غالان - كليمنت لونجليه - خوسيه خيمينيز - جوليانو سيميوني.

▪︎خط الوسط: بابلو باريوس - كونور جالاجير - رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي.

▪︎خط الهجوم: جولييان ألفاريز - ألكسندر سورلوث.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الثالث والعشرون في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي النادي التشيكي في المركز السادس والعشرون برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد وسبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسبارتا براغ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للموسم الحالي 2025/2024، وتحديدًا على قناة bein sports HD4.