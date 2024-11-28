فوز النجوم وجمهورية شبين والنصر والعبور بالقسم الثاني

شهدت الجولة العاشره للمجموعة الرابعة من القسم الثاني فوز فريق العبور بقيادة حسام عوض على فريق المستقبل سبورت بقيادة محمد حسن ثلاثيه نظيفه سجلهما محمد الصعيدي هدفين وسيف أوفا هدف.

وصعد فريق النصر بقيادة شريف الخشاب على قمة المجموعة بعد فوزه على فريق جنوب سيناء متذيل المجموعة بقيادة أحمد المحمدي بخماسية مقابل هدف.

تقدم جنوب سيناء بهدف تم إدرك النصر خماسية عن طريق بلبه وسيد شعبان وأحمد ناصر ومحمد حمدان وحسن الحسيني.

وتعادل فريق بورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن مع فريق 6 اكتوبر بقيادة أحمد الضظوي بهدف لمثله كيث تقدم 6 أكتوبر بهدف وتعادل أدهم هيثم لبور فؤاد.





فوز فريق الشمس بقيادة طه شحاته على فريق الشرقية بقيادة خالد القماش بهدف دون رد.

فوز فريق المريخ بقيادة حمادة طلبة على فريق نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن بهدف دون رد سجله أحمد بكر.

المجموعة الرابعة



1- فوز فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي على فريق تيم إف سي بقيادة محمد شرف بهدفين نظيفين سجلهما أحمد طارق من ركلة جزاء في الشوط الأول واسماعيل أشرف الهدف الثاني.

2- صعد فريق الإنتاج الحربي بقيادة ايمن عبد العزيز إلى قمة المجموعة بعد فوزه خارج ملعبه على فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بهدف دون رد سجله بوجي.

3- فوز فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور على فريق البلاستيك متذيل المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني بهدف دون رد للاعب محمد فتحي.

4- حقق فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو فوزأ مثير على فريق دياموند بقيادة محمد صلاح برباعية مقابل ثلاثة.

5- فوز فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال على فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-النصر 20 نقطة

2- العبور 20 نقطة

3-بورفؤاد 13 نقطة

4-المريخ 12 نقطة

5-الشمس 11 نقطة

6-6 اكتوبر 9 نقاط

7-مستقبل سبورت 9 نقاط

8- الشرقيه 6 نقاط

9-نجمة سيناء 6 نقاط

10-جنوب سيناء نقطتين

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الإنتاج الحربي 18 نقطة

2- ايسترن كومباني 17 نقطة

3- تيم إف سي 17 نقطة

4- جمهورية شبين 16 نقطة

5- النجوم 15 نقطة

6- بنها 13 نقطة

7- مصر للتامين 11 نقطة

8- اتحاد الشرطة 9 نقاط

9- دياموند 8 نقاط

10- الو ايجيبت 5 نقاط

11- البلاستيك 5 نقاط