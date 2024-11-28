إدارة ليفربول تضغط على محمد صلاح لتجديد العقد بشروط
أكد ميشيل سعد، الإعلامي الرياضي، أن هناك حالة من الفرحة الغامرة عبر جماهير ليفربول بعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ميشيل سعد: ليفربول يضغط لتجديد عقد صلاح بشروط
وقال سعد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الصحافة الإنجليزية أشادت بتألق ودور محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، وهناك علامة استفهام بسبب استبعاد صلاح من جائزتي البالون دور والكاف".
وأضاف: "الجوائز الفردية أصبحت مسرحية واستبعاد محمد صلاح كشف عدم وجود شفافية والحيادية وهناك العديد من الفضائح في هذا الأمر".
وأوضح: "ليفربول يضغط لتجديد عقد محمد صلاح بشروط الإدارة وهو يستحق التجديد بأى شروط ورحيله عن الريدز يضيع نصف قوة الفريق".