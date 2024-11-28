يعاني الفريق الاسباني ريال مدريد من كثرة الإصابات التي تتوالى على صفوف الفريق، ويضع هذا الأمر كارلو أنشيلوتي تحت الضغط.

أنشيلوتي في ورطة كبرى.. الإصابات تطارد ريال مدريد

وانضم إدواردو كامافينجا لقائمة المصابين حسب ما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الخميس،و لم يكن الوحيد الذي عانى من مشاكل بدنية.

وتعرض كامافينجا لاصابة اثناء في دوري أبطال أوروبا، ونشر النادي بيان يعلن ان اللاعب يعاني من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن للساق اليسرى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن العديد من اللاعبين كانوا يعانون من عدم الراحة أعقاب المباراة في أنفيلد، وثلاثة من هؤلاء الذين يعانون هم كيليان مبابي ووجود بيلينجهام وإبراهيم دياز.

وسيتم إجراء الفحوصات لهم في خلال الـ 24 ساعة القادمة، لتحديد إذا كان مبابي وبيلينجهام وإبراهيم دياز قادرين على مواجهة خيتافي يوم الأحد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتيك بيلباو يوم الخميس المقبل، لذلك قد يلجأ أنشيلوتي لإراحة الثلاثي أمام خيتافي من أجل ضمان جاهزيتهم بنسبة 100٪ للرحلة إلى سان ماميس.

والجدير ذكره أن يال مدريد يعاني من غياب رودريجو وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وميليتاو وديفيد ألابا وتشواميني للإصابة.