سلوت: جوارديولا أفضل فريق في العالم

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

أبدي آرني سلوت مدرب ليفربول، رأيه في بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وقال إنه يراه الأفضل في العالم، قبل صدام الفريقين في البريميرليج الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد.

سلوت: جوارديولا أفضل فريق في العالم 

وتحدث سلوت، في مؤتمر الصحفي التقديمي، عن إصابة الثنائي إبراهيما كوناتي وكونور برادلي: "حاليًا يتم فحصهم حتي يتم تقييم للإصابة، وبالتالي من الصعب معرفة حالتهما، سننتظر ونرى".

وكشف: "اضطريت باخراج  إخراج كونور، ولم يتمكن إبراهيما من المشي إلى خارج الملعب بعد تقديم مباراة رائعة امام ريال مدريد، كان يجب أن يحيي الجماهير، ولسوء الحظ لم يتمكن من ذلك، أما ترينت ألكسندر أرنولد فأصبح جاهزًا للبدء".

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وعن معاناة مانشستر سيتي مؤخرا قال: "الحقيقة ان الجميع ينظر إلى نتائجهم، ولكن عند مواجهتهم فأنت تحلل الأمر، تقدموا (1-0) أمام برايتون وكانوا قادرين على تسجيل هدفين آخرين، وكان بمقدورهم التقدم بهدفين أو 3 أهداف أمام توتنهام وفينورد".

وتابع: "دايمًا يتميزون لانهم فريق جيدا للغاية، ولهذا أرى أن جوارديولا واحدا من أفضل المدربين في العالم، فهو دائمًا يجد الحلول للمشاكل".

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