بدأ نادي الزمالك مفاوضات مع المهاجم الليبي الشاب فهد المسماري، لاعب فريق التحدي الليبي ومنتخب ليبيا، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يدخل في مفاوضات لضم نجم منتخب ليبيا

وقال مصدر في تصريحات، إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، التعاقد مع المسماري، ما جذب انتباه المسؤولين في الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى الزمالك، رغم تلقيه عروضًا أخرى من أندية ليبية مثل أهلي بنغازي والنصر.

ويعد فهد المسماري، البالغ من العمر 20 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الليبية، بفضل مهاراته العالية وقدرته التهديفية المميزة.

ويدخل هذا الموسم كآخر موسم له مع فريقه الحالي، ما يتيح للزمالك فرصة التعاقد معه مجانًا في يناير المقبل.

من جانب آخر، يدرس مجلس إدارة الزمالك رأي المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بشأن التعاقد مع المسماري، حيث يرغب الجهاز الفني في تقييم إمكانيات اللاعب ومدى انسجامه مع الفريق.