تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

أعلن روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بودو جليميت مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بودو جليميت

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، مالاسيا، ليساندرو.

خط الوسط: أوجارتي، أنتوني، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: هويلاند، أليخاندرو جارناتشو، ماونت.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم ببث مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت مساء اليوم الخميس، وتحديدًا bein Sports 2HD، بصوت المعلق المصري المميز علي محمد علي.