تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بودو جليميت مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

تشكيل الزمالك أمام النصر في المباراة الودية

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بودو جليميت

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، مالاسيا، ليساندرو.

خط الوسط: أوجارتي، أنتوني، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: هويلاند، أليخاندرو جارناتشو، ماونت.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم ببث مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليميت مساء اليوم الخميس، وتحديدًا bein Sports 2HD، بصوت المعلق المصري المميز علي محمد علي.

مواد متعلقة

غزل المحلة يخصص مكافآت تحفيزية للاعبيه قبل مواجهة الزمالك في الدوري

جوميز يحدد احتياجات الزمالك.. دعم في خط الوسط والدفاع وتعاقد مع مهاجم متميز

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها