الأهلي يطلب من كولر حسم مصير ريندورف في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طالب مسؤولو النادي الأهلي المدير الفني السويسري مارسيل كولر بتحديد مصير الغانى ريندورف أدوم، سواء بالاستمرار في التدريبات مع الفريق الأول ومنحه فرصة للمشاركة في المباريات، أو إعادته للتدريب مع فريق الشباب بقطاع الناشئين.

الأهلي يطلب من كولر حسم مصير ريندورف

منذ انضمامه في الموسم الماضي، لم يحصل أدوم على الفرص المطلوبة في التشكيلة الأساسية، في وقت يعاني فيه الفريق من نقص في المدافعين نتيجة للإصابات المتكررة، مثل إصابة أشرف داري المستمرة منذ بداية الموسم، وكذلك رامي ربيعة وياسر إبراهيم اللذين تعافيا مؤخرًا.

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كما يناقش مسؤولو النادي الأهلي مستقبل مدافع الفريق يوسف أيمن، بالتنسيق مع كولر، في ظل رغبة البعض في قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم، وهو موعد انتهاء فترة إعارة اللاعب من نادي الدحيل القطري.

وذلك نظرًا لعدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب. يدرس الأهلي إمكانية فسخ إعارة يوسف أيمن في منتصف الموسم، للاستفادة من مكانه في التعاقد مع مدافع محلي آخر لدعم مركز قلب الدفاع، الذي يعاني في الفريق منذ الموسم الماضي بسبب الإصابات المتكررة في خط الدفاع.

 

 

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