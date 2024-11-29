نفى فابيان هوتسلر، مدرب برايتون، التكهنات التي تحدثت عن إمكانية رحيل إيفان فيرجسون لاعب الفريق، على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث طالب المهاجم بـ "قبول" دوره.

مدرب برايتون يطالب مهاجمه بقبول دوره

ولم يشارك فيرجسون (20 عاما) سوى مرة واحدة فقط كأساسي في تشكيلة الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا أيضا.

وشدد هوتسلر على أنه لم يتحدث إلى فيرجسون بشأن إمكانية قضاء فترة إعارة في فريق آخر، قائلا: "لا أعرف من أين جاءت هذه المعلومات، لأنني قلت لإيفان إنني سعيد بوجوده هنا في الفريق، وبكيفية تدريبه، وكذلك حالته البدنية والذهنية، وبالطبع هو لاعب شاب ويحتاج إلى وقت للعب".

وكشف هوتسلر: "أفضل مثال على ذلك هو إيجور (خوليو)، الذي لم يتوقع أحد أن يلعب هذا العدد الكبير من المباريات في هذا الوقت من الموسم، لكنه كان يجعلني متأكدا دائما من جاهزيته للمباريات، وأنه عندما يحصل على الفرصة فإنه سوف يستغلها".

وأوضح مدرب برايتون، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "لقد تدرب بجدية ولم يشتك أبدا، وتقبل دوره، وعندما سنحت له الفرصة كان في الموعد".

وأكد هوتسلر: "هذا هو نفس الأمر الذي أطلبه من اللاعبين الآخرين، لذا تقبل دورك ولا تشكو".

وتابع: "ربما تشعر بخيبة أمل إذا لم تلعب. إنه أمر طبيعي. ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لكن تقبل دورك وتأكد من أنك في حالة مزاجية جيدة، وعندما تحصل على الفرصة فإنك تكون مستعدا لاغتنامها".

واختتم هوتسلر تصريحاته قائلا: "هذا هو بالضبط ما أطلبه من إيفان، وهذا ما قلته له أيضًا. لم أقل أي شيء عن الإعارة أو أي أمر آخر من هذا القبيل".

