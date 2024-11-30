

تتجه أنظار قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي لفت الأنظار إليه مؤخرا بعد تعاقده مع أبرز النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من بطولة الدوري.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل الناصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. صراع الاتحاد والهلال



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن..

1 - الاتحاد 30 نقطة

2 - الهلال 28 نقطة

3- النصر 22 نقطة

4- الشباب 22 نقطة

5- القادسية 22 نقطة

6 - الخليج 19 نقطة

7 - الرياض 18 نقطة

8 - الأهلي 17 نقطة

9 - التعاون 15 نقطة

10 - الرائد 14 نقطة

11 - ضمك 14 نقطة

12 - العروبة 13 نقطة

13 - الاتفاق 12 نقطة

14 - الخلود 10 نقاط

15 - الأخدود 9 نقاط

16 - الوحدة 9 نقاط

17 - الفيحاء 7 نقاط

18 - الفتح 5 نقاط