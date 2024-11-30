جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. صراع الاتحاد والهلال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
تتجه أنظار قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي لفت الأنظار إليه مؤخرا بعد تعاقده مع أبرز النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من بطولة الدوري.
يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل الناصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة. 

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. صراع الاتحاد والهلال


ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن..
1 - الاتحاد 30 نقطة 
2 - الهلال 28 نقطة 
3- النصر 22 نقطة 
4- الشباب 22 نقطة 
5- القادسية 22 نقطة 
6 - الخليج 19 نقطة 
7 - الرياض 18 نقطة 
8 - الأهلي 17 نقطة 
9 - التعاون 15 نقطة 
10 - الرائد 14 نقطة 
11 - ضمك 14 نقطة 
12 - العروبة 13 نقطة 
13 - الاتفاق 12 نقطة 
14 - الخلود 10 نقاط 
15 - الأخدود 9 نقاط 
16 - الوحدة 9 نقاط 
17 - الفيحاء 7 نقاط 
18 - الفتح 5 نقاط

مواد متعلقة

تقرير مباراة تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024