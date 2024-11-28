نجح تشيلسي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من هايدنهايم بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تقرير مباراة تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي صدارة مجموعة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 نقطة بينما يحتل هايدنهايم المركز السادس في المجموعة برصيد 9 نقاط.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتواضعا من كل من تشيلسي وهايدنهايم، حيث شن لاعبو الجانبين هجمات على كلا المرميين ولكن دون خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في خطف الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة عن طريق كريستوفر نكونكو الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الجانب الأيسر لمرمى هايدنهايم ويعلن عن أول أهداف اللقاء.

شن لاعبو هايدنهايم العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى تشيلسي ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

في الدقيقة 82، أطلق جادون سانشو تمرير سحرية داخل منطقة الجزاء لزميله مودريك الذي سجل الكرة ببراعة في الجانب الأيمن لمرمى هايدنهايم ويعلن عن ثاني أهداف اللقاء.

حاول لاعبو هايدنهايم تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز البلوز على هايدنهايم بثنائية نظيفة.