موعد مباراة القادسية والخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة السعودية، في انحاء المعمورة، المواجهة القوية بين القادسية والخليج، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

القادسية يستضيف الخليج في دوري روشن

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد، مباراة القادسية والخليج، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل القادسية المركز الخامس في ترتيب جدول روشن، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الخليج والذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

موعد مواجهة القادسية والخليج في دوري روشن

من المقرر، أن تنطلق مواجهة القادسية والخليج يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة وخمس وعشرون دقيقة، بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة القادسية والخليج في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة مباراة القادسية والخليج، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2025/2024، وتحديدا على قناة SSC EXTRA HD2.