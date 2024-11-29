أنشيلوتي يعلن التحدي: تذكروا أن ريال مدريد سيتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تعهده بتواجد الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق في البطولة الحالية.

دخل ريال مدريد موسم دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حاملًا للقب النسخة السابقة، لكن الفريق تعرض لهزة قوية بعد خسارته 2-0 أمام ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات، مما أثار شكوكًا حول قدرته على الدفاع عن اللقب.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في مجموعته بعد تحقيق انتصارين وثلاث هزائم في خمس مباريات، ما يجعل فرص تأهله إلى مراحل خروج المغلوب معلقة بنتائج الجولات المقبلة.

تصريح أنشيلوتي المثير للجدل

ورغم الظروف الصعبة، خرج أنشيلوتي بتصريح قوي عبر محطة الإذاعة الإسبانية El Larguero، حيث قال: "تذكروا أن ريال مدريد سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ. سنكون هناك".

txt

"بعد تعارض المواعيد".. ماذا تقول اللائحة في حالة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟

txt

مسحور أو به مسّ.. نجم فرنسا يعلق على ضعف مستوى مبابي مع ريال مدريد

هذا التصريح الجريء يعكس ثقة المدرب الإيطالي الكبيرة في فريقه، وقدرته على تجاوز التحديات والعودة إلى المنافسة على أعلى المستويات.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وهو الملعب الذي لطالما شهد مواجهات مثيرة وأحداث تاريخية في كرة القدم الأوروبية.

بينما يواجه ريال مدريد صعوبات واضحة في دوري الأبطال هذا الموسم، يبقى طموح الفريق الملكي، تحت قيادة أنشيلوتي، هو استعادة بريقه المعتاد والتأهل للمراحل النهائية من البطولة، بما ينسجم مع تاريخه العريق.

أنشيلوتي تصريحات انشيلوتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن نتائج تحقيقات لجنة الحكام

نشرة منتصف اليوم.. ريال مدريد يكشف حجم إصابة كامافينجا وتغريم إمام عاشور مليون جنيه وتأجيل مباراة الأهلي وسموحة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024