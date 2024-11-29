عاجل.. محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور بسبب صورة "انستجرام"

الفجر الرياضي
محمد رمضان وإمام
محمد رمضان وإمام عاشور

فتح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تحقيقًا مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور

وجاء قرار رمضان بفتح التحقيق بسبب قيام إمام عاشور بنشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل يسخر فيها من منصب المدير الرياضي للأهلي.

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إمام عاشور يغيب عن تدريبات الأهلي

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

محمد رمضان امام عاشور محمد رمضان وامام عاشور المدير الرياضي الأهلي

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