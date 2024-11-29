الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة البنك ‏الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات ‏تخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

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وواصل وسام أبوعلي تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بينما أدى الحراس مرانا قويا في إطار تجهيز الجميع ‏للمباريات القادمة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في ‏الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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