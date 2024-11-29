عاجل| "فتح تحقيق".. الأهلي يتخذ إجراءً جديدًا ضد إمام عاشور بسبب صورة "إنستجرام"

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن اتخاذ إجراء جديد من قبل إدارة النادي تجاه إمام عاشور، لاعب خط الوسط بالفريق، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي أثارت الجدل بين اللاعب ومسؤولي النادي.

أزمة جديدة بين إمام عاشور والنادي الأهلي

تصاعدت وتيرة الأزمات في الساعات الأخيرة بين اللاعب والإدارة، مما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، للإعلان عن توقيع غرامة مالية كبيرة على إمام عاشور كعقوبة على تصرفاته الأخيرة.

وأوضح مصدر أن الأزمة لم تتوقف عند توقيع الغرامة المالية فقط، بل تقرر أيضًا فتح تحقيق رسمي مع اللاعب بسبب صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكانت الصورة المنشورة تمثل سخرية من المدير الرياضي للنادي الأهلي، حيث قام إمام عاشور بنشر ستوري على تطبيق إنستجرام يظهر فيها بطريقة تهكمية.

إمام عاشور يحذف الصورة بعد فترة قصيرة

بعد موجة من الانتقادات التي أثارتها الصورة، قام إمام عاشور بحذفها على الفور من حسابه الشخصي، لكن ذلك لم يمنع تداعيات الأزمة التي استمرت بالتسبب في توتر العلاقة بين اللاعب والنادي.

موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي

في الوقت نفسه، نجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على استاد أبيدجان في كوت ديفوار.

ويستعد النادي لمواصلة مسيرته في الدوري المصري من خلال مباراته القادمة أمام البنك الأهلي في الجولة الرابعة، والمقررة يوم الأحد المقبل.