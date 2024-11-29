الأشعة تؤكد جاهزية نجم الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أظهرت الأشعة التي أجراها الدولي التونسي حمزة المثلوثي، مدافع فريق الزمالك، عدم وجود أي كسور أو شروخ في عظام القفص الصدري نتيجة الاصطدام الذي وقع بينه وبين حارس المرمى محمد عواد في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

الأشعة تؤكد جاهزية المثلوثي

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وأكد الجهاز الطبي للفريق سلامة اللاعب، رغم شعوره بألم شديد في منطقة الصدر، مما قد يؤثر على مشاركته في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، حيث سيتحدد موقفه بناءً على مستوى الألم.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادًا لملاقاة غزل المحلة في الدوري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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