اتحاد الكرة المصري يسعى لحسم مصير أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في خطوة عاجلة، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مخاطبات رسمية خلال الساعات الماضية لحسم مصير بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي يتنافس على تنظيمها كل من مصر وكوت ديفوار.

اتحاد الكرة المصري يسعى لحسم مصير أمم إفريقيا للشباب

كما طلب الاتحاد تحديد مواعيد البطولة، حيث لا يزال مكان وموعد المسابقة غير واضحين حتى الآن، رغم أن كلا البلدين قد تقدما بطلبات لاستضافة البطولة القارية.

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اتحاد الكرة: لا يمكن إلغاء منصب المدير الفني بسبب فيفا

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روجيريو ميكالي يطلب معسكرًا لشباب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

من ناحية أخرى، تأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025، بعد الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الأخيرة من دورة شمال إفريقيا.

سجل هدف التأهل اللاعب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54 من المباراة، رغم النقص العددي لمنتخب مصر منذ الدقيقة 40 من الشوط الأول.

 

 

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