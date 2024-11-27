إسلام الشاطر: الفوز على تونس والتأهل لأمم إفريقيا أنقذ منتخب الشباب من التوهان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، عن فوز صغار الفراعنة على تونس والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

إسلام الشاطر: الفوز على تونس والتأهل لأمم إفريقيا أنقذ منتخب الشباب من التوهان

وقال إسلام الشاطر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أشكر الإعلام على مساندة هذا الجيل الذي يستحق المساندة، والذي كنا سنفقد منه عدد من اللاعبين المميزين حال عدم التأهل.

txt

موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا لاستكمال الفحوصات

txt

تحديد موعد مشاركة أشرف داري في تدريبات الأهلي

وتابع إسلام الشاطر: نقوم بعملنا من أجل أن تكون هناك نواة منه للمنتخب الأول مع حسام حسن، وكان من المهم ألا تتوه العناصر المميزة من هذا الجيل، لذلك كان مهما الفوز على تونس والتأهل من أجل إنقاذ هذا الجيل من التوهان.

واختتم الشاطر تصريحاته: عشنا ضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان هناك مجهودا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وجميعهم بذلوا كل ما لديهم ويستحقوا التهنئة.
 

مواد متعلقة

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ