موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا لاستكمال الفحوصات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يغادر الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي إلى النمسا غدًا الخميس لإجراء فحوصات طبية تحت إشراف الخبير النمساوي الذي قام سابقًا بإجراء عمليات الرباط الصليبي لعدد من لاعبي الفريق، مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق، وذلك لمتابعة تطورات حالتهما الصحية.

موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا

ويعاني محمد هاني من جزع في الرباط الصليبي الخلفي، وكان قد استخدم دعامة للركبة في الفترة الماضية، بينما يخضع كريم فؤاد لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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من المتوقع أن يحدد الخبير النمساوي موعد عودة محمد هاني للتدريبات الجماعية، بالإضافة إلى استكمال برنامجه التأهيلي، كما سيحدد موعد المرحلة الثانية من تأهيل كريم فؤاد الذي يحتاج إلى وقت إضافي قبل العودة للمشاركة مع الفريق.

وكان محمد هاني قد أصيب في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة في مباراة سموحة بالموسم الماضي.

 

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