الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.
أدى اللاعبون تدريبات استشفائية، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، للتخلص من الإجهاد، بعد أن تغلب الفريق أمس الثلاثاء على فريق استاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجوعات لدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي
حرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع باطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهللي، ثم السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.
وحقق الأهلي الفوز امس على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.