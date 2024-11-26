كولر: فوز مستحق للأهلي رغم التحديات ومطالب بالتركيز في قادم المباريات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي استحق الفوز اليوم رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا بثلاثة أهداف في الشوط الأول ولكن بدأ تركيز اللاعبين ينخفض، وخلال الراحة بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بالدقة والتركيز، وخلال الشوط الثاني نجحنا في تسجيل الهدف الرابع، ولكن بشكل عام معدل التركيز لم يكن بالشكل المطلوب على فترات خلال المباراة.

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وأضاف المدير الفني: حققنا هدفنا بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وقبل المباراة طلبنا من اللاعبين التعامل مع الكرات العرضية لفريق استاد أبيدجان، والتي شكلت خطورة اليوم على مرمى الأهلي.

وفيما يتعلق بالهجوم، أكد المدير الفني أن محمود كهربا سجل هدفين اليوم، وأنه يتمنى كمدير فني أن تكون دفعة قوية له، كما أعرب عن أمله في سرعة عودة وسام أبو علي.

وأشار كولر إلى أنه يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، وأن رسالته للجميع أن الاجتهاد في التدريب هو نقطة التقييم بالنسبة له واختيار التشكيل في المباريات.

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