الأهلي يشارك في اجتماع "فيفا" استعدادًا لكأس العالم للأندية في أمريكا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

شارك النادي الأهلي في ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي جرى مع «فيفا» واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الأهلي يشارك في اجتماع "فيفا" استعدادًا لكأس العالم للأندية في أمريكا 

حضر من النادي، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم على ملف «فيفا»، ومعه كلٌّ من سمير عدلي، ممثلًا عن ‏الفريق الأول لكرة القدم، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، ومدير اللوائح والتراخيص حنان الزيني، وهاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبوعقيل، وأندرو يوسف وسيف حسام، ممثلو إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي، مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي، مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية، وأحمد عزب، مسئول التسويق بالشركة.

طارق يحيي: لا يُمكن الاستهانة بفريق بلاك بولز.. وعلى الزمالك تعلم الدرس من مانشستر سيتي

خالد الغندور: قلق في الزمالك بسبب الونش

شهد الاجتماع وورشة العمل مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بقرعة البطولة المقرر لها الخامس من ديسمبر ‏المقبل، وكذا كافة الإجراءات التنظيمية واللوائح الخاصة بكأس العالم للأندية في نسخته القادمة، فضلًا عن الحقوق التسويقية والإعلامية وإجراءات استقبال وإقامة وملاعب تدريب بعثات الفرق المشاركة في النسخة القادمة للبطولة.

مواد متعلقة

الزمالك يفوز على سموحة في دوري كرة اليد

طارق يحيي: لا يُمكن الاستهانة بفريق بلاك بولز.. وعلى الزمالك تعلم الدرس من مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)