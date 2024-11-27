رسميًا.. عمر هشام طلعت مصطفى رئيسًا لاتحاد الجولف بالتزكية

فاز عمر هشام طلعت مصطفى رسميا برئاسة اتحاد الجولف بالتزكية للدورة الجديدة 2024 / 2028.

كما فاز جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية ايضا وهم كل من المهندس شريف فهمى واحمد الشلقانى والمهندس محمد انور والمهندس على صبرى والدكتور عمرو صالح ومحمد وجدى وذلك بعد عدم تقدم مرشحين آخرين.

عمر هشام طلعت مصطفى رئيسا لاتحاد الجولف بالتزكية

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف فى اجتماعها فوز المرشحين السبعة بالتزكية ليتسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله رسميا وحتى عام 2028.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجولف والذى ترأسه عضو مجلس الإدارة السابق عمر الطويل الموافقة على الميزانية واعتماد موازنة العام المالى الجديد 2024 / 2025 وخطة النشاط.

انعقدت الجمعية العمومية بحضور ممثلى الاندية الاعضاء ممثل نادى الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وممثل نادى سبورتنج عضو مجلس الادارة دينا المناسترلى وممثل نادى جولف بالم هيلز ايهاب حسنى.

ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت مصطفى الشكر إلى الجمعية العمومية على الثقة التى منحتها إلى مجلس الإدارة الجديد وإنه ا تكليف وليست تشريف.

كما وجه عمر هشام طلعت مصطفى الشكر إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير والاعضاء غسان قبانى وماهر وهيب والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله وعمر الطويل على كل ما قدموه طوال الفترة الماضية.

أكد عمر هشام طلعت مصطفى إن مجلس الادارة الجديد يحمل على عاتقه تحقيق طموحات كل اسرة الجولف فى مصر والوصول بالجولف المصرى إلى ابعد مدى سواء على مستوى الرياضة أو السياحة.

وأضاف قائلا ان باب التعاون مفتوح مع الجميع بلا استثناء من اجل وضع الجولف المصرى فى المكانة التى يستحقها.