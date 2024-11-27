بيراميدز يخطط لخطف ثنائي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفهم من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يواجه خطر كبير حيث يهتم مسؤولي بيراميدز بالثنائي التونسي حمزة المثلوثي وكذلك سيف الدين الجزيري".

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وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يقترب بشدة من ضم ايجاريا مقابل مليون و800 الف ويحتاج لتجديد عقد كل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وعمر جابر وبعض اللاعبين الاخرين".

واختتم: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي مهتمين بشدة بضم الجزيري والمثلوثي ويجب على إدارة الزمالك تأمين لاعبيها والبحث عن مدافع جديد ليعوض رحيلهم في حالة اتمام الصفقة".
 

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