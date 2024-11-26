الهلال يتعادل إيجابيا مع السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بفخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق السد القطري بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص مباراة الهلال والسد

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال السعودي والسد القطري برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 10 صنع كنو وحاول السد التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

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وبدأ الشوط الثاني من المباراة وارتطمت كرة ميتروفيتش بالعارضة في الدقيقة 61 وكان الهلال قريب من الهدف الثاني ولكن سجل اوتافيو الهدف الأول للسد صنعه له عفيف في الدقيقة 71 وارتطمت كرة البياتي بالعارضة في الدقيقة 74 وكذلك سلمان في الدقيقة 78 وانتهت المباراة 1/1.

الهلال السعودي والسد القطري مباراة الهلال والسد
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