جوميز يوافق على ضم نجم فاركو في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وافق جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم محمود جهاد، مدافع فريق فاركو، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز خط دفاع الفريق في ظل النقص العددي والإصابات المتكررة نتيجة ضغط المباريات.

جوميز يوافق على ضم نجم فاركو في يناير

وكان جوميز قد أبدى اهتمامًا بضم جهاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يتم التعاقد بسبب ظروف معينة.

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الآن، يرى المدرب البرتغالي أن جهاد سيكون إضافة قوية لخطته الدفاعية وسيعزز من قوة الفريق في النصف الثاني من الموسم.

من جانبها، لا تمانع إدارة فاركو في بيع محمود جهاد للزمالك، خاصة أن اللاعب أبدى ترحيبًا كبيرًا بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويظل الاتفاق على التفاصيل التعاقدية بين الناديين هو العقبة الوحيدة، حيث يسعى فاركو لتحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.

 

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