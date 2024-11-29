الزمالك يترقب موقف بيرسي تاو مع الأهلي لبدء المفاوضات

يتابع نادي الزمالك عن كثب موقف الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي، في ظل قلة مشاركته مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، مما يجعله قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء إذا استمر الوضع على حاله.

الزمالك يترقب موقف بيرسي تاو

وقد تم طرح اسم بيرسي تاو على طاولة مسئولى التعاقدات في الزمالك، حيث يوجد ترحيب كبير بالتعاقد مع اللاعب، خاصة بعد نجاح صفقات سابقة مثل ناصر ماهر وأحمد حمدي، اللذين تم التخلي عنهما من قبل الأهلي وانتقلا إلى الزمالك.

إلا أن هناك عدة عقبات أمام التعاقد مع تاو، أبرزها المقابل المادي الكبير الذي يتقاضاه مع الأهلي، والذي يفوق قدرة نادي الزمالك المالية.

كما أن قائمة اللاعبين الأجانب في الزمالك تضم حاليًا 4 لاعبين، ما يعني أن التعاقد مع تاو قد يتطلب الاستغناء عن أحدهم. وفي حال تم التعاقد مع الإنجليزي أوفى إيجاريا، سيزيد الضغط على النادي في اختيار الأجانب.

ويدخل بيرسي تاو الموسم الأخير في عقده مع الأهلي، ولا توجد نية لدى إدارة النادي الأحمر لتجديد عقده.

ومن المتوقع أن يرحل اللاعب بنهاية الموسم الحالي أو يتم بيعه في يناير المقبل، بشرط أن يحصل على مستحقاته البالغة 500 ألف دولار (نحو 25 مليون جنيه مصري).