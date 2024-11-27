تطورات جديدة في مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

الفجر الرياضي
بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن مستجدات بشأن مستقبل بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، الذي ابتعد عن خطط المدرب مارسيل كولر. وتشير التقارير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصير بيرسي تاو مع الأهلي

حسب صحيفة Citizen الجنوب أفريقية، فإن بيرسي تاو يحافظ على علاقة جيدة مع مسؤولي النادي، إلا أنه يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة. وذكرت الصحيفة أن كلا الطرفين، اللاعب وإدارة النادي، مستعدان للنظر في العروض بشرط أن تكون الشروط المالية مرضية للجميع.

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اهتمام أندية بالتعاقد مع بيرسي تاو

الصحيفة أوضحت أن نادي صن داونز، الذي سبق أن لعب معه تاو قبل احترافه، يُبدي اهتمامًا بعودته. كما يراقب نادي كايزر تشيفز الموقف عن كثب لضمه.

موقف الأهلي من رحيل تاو

تسعى إدارة النادي الأهلي لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية لإفساح المجال أمام تعاقد مع لاعب أجنبي جديد، وذلك ضمن خطط النادي للإعداد لمشاركة قوية في كأس العالم للأندية المقررة صيف 2025 في الولايات المتحدة.

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