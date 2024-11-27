السباح محمد الحسيني يحصد "الفضية" في كأس مصر للاعاقات الذهنية

نجح السباح المصري محمد الحسيني، المعروف بإنجازاته المميزة، في التتويج بالميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات بطولة كأس مصر للإعاقات الذهنية، التي نظمها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

عودة بعد غياب طويل عن سباقات السرعة

يُعد هذا الإنجاز استثنائيًا، حيث يعود محمد الحسيني إلى سباقات السرعة بعد غياب دام 13 عامًا.

الحسيني، الذي يُصنّف كسباح متخصص في السباحة لمسافات طويلة، ركز خلال السنوات الماضية على التحديات الكبرى، مثل عبوره بحر المانش في 6 أغسطس 2022.

استعدادات للبطولات الدولية

يخضع الحسيني حاليًا لتدريبات مكثفة بهدف الاستعداد للمشاركة في بطولات دولية لمسافات طويلة خلال عام 2025. يُظهر هذا الأداء في سباق السرعة قدرته على التميز في مختلف أنواع السباقات، ما يعكس تنوع مهاراته واستعداده للتحديات القادمة.